Si apprende, in data odierna, di un autorevole riconoscimento al Sindaco della città Giuseppe Marchionna, nominato Vice Coordinatore della Consulta ANCI delle Città capoluogo di provincia. Affiancherà nell’incarico il Coordinatore Giacomo Possamai, Sindaco di Vicenza.

Il Sindaco Marchionna esprime soddisfazione per l’incarico, anche in considerazione del pregio che ne deriva per la città tutta e per le Città del Mezzogiorno d’Italia