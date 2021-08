Alle ore 13.22 di oggi, la sala operativa della Capitaneria di Porto di Brindisi veniva contattata, tramite 1530, da una ragazza che chiedeva soccorso perché a bordo di un materassino gonfiabile, insieme ad un amica, in località Torre Guaceto a causa delle forti correnti si stavano pericolosamente allontanando dalla riva; in preda al panico le ragazze venivano prontamente tranquillate dal personale di turno della Sala operativa della Capitaneria di Porto che immediatamente disponeva l’uscita della motovedetta SAR 844.

Nel mentre, un bagnante raggiungeva le due ragazze con l’ausilio di una canoa, riuscendo a metterle in sicurezza, su uno degli isolotti antistanti la torre deIl’ Area Marina protetta di Torre Guaceto, senza tuttavia riuscire a condurre le stesse in spiaggia a causa delle forti correnti presenti in zona. La motovedetta della Guardia Costiera, giunta in zona, malgrado le condizioni del mare, procedeva a prendere a bordo le due malcapitate, mentre il bagnante intervenuto con la canoa guadagnava autonomamente la riva in sicurezza. Le due giovani ragazze dopo essere state tranquillizzate venivano condotte e sbarcate nel Porto di Brindisi e affidate ai propri familiari.

Nel ricordare a tutti gli utenti del mare il rispetto delle norme di sicurezza sia a terra che in mare, la disciplina di tali attività è reperibile nella sezione “ordinanze” del sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Brindisi al seguente link: http://www.guardiacostiera.gov.it/brindisi/Pages/ordinanze.aspx.

Si ricorda che per segnalare comportamenti illeciti sono attivi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il numero di centralino della Sala Operativa 0831521022 e la casella di posta elettronica cpbrindisi@mit.gov.it, mentre per le sole emergenze in mare e sulle spiagge il numero blu 1530, oltre al Numero Unico di Emergenza 112.