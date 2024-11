– Accogliamo con favore l’annuncio della creazione di due nuove strutture ospedaliere in Puglia, una a nord di Bari e l’altra ad Andria. Tuttavia, è imprescindibile sottolineare che la salute dei cittadini non può essere messa in attesa. Mentre comprendiamo la necessità di gestire i conti pubblici in modo responsabile, non possiamo permettere che questo si traduca in ulteriori ritardi per chi vive in territori spesso trascurati.

L’entusiasmo dell’assessore Fabiano Amati è condivisibile, ma ci chiediamo: è realmente consapevole delle condizioni critiche dell’ospedale Perrino di Brindisi? Questa struttura, infatti, è in uno stato di degrado inaccettabile e non può più essere ignorata. La salute dei cittadini pugliesi deve essere garantita in modo equo, senza trascurare le esigenze della nostra provincia.

È giunto il momento di riconoscere che Brindisi ha un’urgenza ineludibile: la necessità di un nuovo ospedale. Non si tratta solo di un desiderio, ma di un imperativo. I cittadini brindisini hanno diritto a strutture sanitarie moderne e dignitose, capaci di fornire cure tempestive senza costringerli a percorsi lunghi e complicati.

Pretendiamo un impegno concreto e immediato per realizzare il progetto di un nuovo ospedale a Brindisi. Questa è una questione di giustizia e dignità per tutti i nostri concittadini. Non ci fermeremo finché non raggiungeremo questo obiettivo fondamentale per la salute e il benessere della provincia di Brindisi.

Maurizio Bruno, Consigliere Regionale PD

Dott. Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia