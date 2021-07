I due ex calciatori di serie A hanno regalato momenti di tecnica e spettacolo al KickOff di Cavallino il 26 e il 27 giugno: “Abbiamo giocato in coppia per la prima volta e ci siamo divertiti”. Gli organizzatori Francesco Giorgino e Mino Taveri già al lavoro per la prossima edizione: “L’obiettivo è coinvolgere anche Brindisi e Taranto”

Stefano Fiore, ex calciatore della Lazio, e Nick Amoruso, ex della Juve, sono i vincitori della Vip Reunion Special Edition della McDonald’s Salento Padel Cup che si è svolta il 26 e il 27 giugno scorsi al KickOff di Cavallino (Lecce).

I VINCITORI DELLA VIP REUNION SPECIAL EDITION

La coppia inedita nel panorama del padel, si è imposta sugli altri ex calciatori partecipanti all’evento organizzato dai brindisini Francesco Giorgino e Mino Taveri, giornalista sportivo Mediaset.

“Prima di questo torneo non ci è mai capitato di giocatore assieme”, racconta Fiore. “Ci siamo divertiti, è stata un’esperienza carina, sicuramente da ripetere”, dice l’ex centrocampista della Lazio e della nazionale . “Il motivo del successo del padel è proprio questo: la possibilità di divertirsi ed è quello che abbiamo fatto in questi due giorni trascorsi nel Salento”.

Fiore, così come Amoruso, ha iniziato a giocare a padel per caso: “Essendo un amante del tennis, ho voluto provare e non più smesso”, dice l’ex volto della Lazio e della nazionale che oggi è collaboratore tecnico di Massimo Oddo.

In gara nella sezione vip c’erano: Luigi Di Biagio, ex calciatore che Con la nazionale italiana si è laureato vicecampione d’Europa nel 2000; Alessio Iovine ex giocatore Como; Guillermo Giacomazzi ed Ernesto Chevantón, entrambi ex calciatori del Lecce e l’attore Andrea Meo, già protagonista delle fiction Onore e Rispetto IV, Distretto di Polizia e La Squadra 8.

I VINCITORI DEI TORNEI FEMMINILE E MASCHILE

A vincere il torneo femminile a cui hanno preso parte 24 coppie di atlete sono state Alessia La Monaca e Martina Pugliesi, entrambe fra le prime dieci giocatrici italiane di padel.

Nel maschile hanno vinto Federico Beltrami, italiano, e Lucas Centurion, argentino.

NOVITA’ PROSSIMA EDIZIONE

La McDonald’s Salento Padel Cup, per edizione 2021, ha ottenuto il patrocinio del corso di laurea in Diritto e Management dello Sport dell’Università di Lecce.

Giorgino e Taveri, assieme alla presidente del gruppo Padelisti anonimi, Chiara Vetrugno, e allo staff composto da Umberto Fracasso, Daniele De Paolis e Gianluca Stifani, sono già al lavoro per organizzare il prossimo torneo di padel: “L’obiettivo è riuscire a coinvolgere anche Brindisi e Taranto”, anticipa Giorgino. “Fermo restando la formula che prevede accanto ai tornei femminile e maschile, la categoria vip che ci piacerebbe ampliare”.