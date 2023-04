A poco più di un mese dal debutto nella nota libreria di Latiano, è già tempo di trasferta per l’evento “Accordi…amo..ci con gli Estoril” che entra così di diritto a fare parte del Taberna Libraria in tour 2023, forte del sold-out ottenuto in occasione della scorsa “Giornata internazionale dei diritti della donna”.

Torna quindi l’originale format del contenitore culturale latianese, ideato per rievocare il fascino e l’energia degli anni Sessanta e Settanta attraverso un rigenerante tuffo nell’incanto e nelle sonorità di allora e allo stesso tempo, ripercorrere momenti storici di quel periodo con aneddoti, fatti e personaggi, sbarca quindi a Oria.

Sarà la splendida cornice di Palazzo Martini nel cuore del Centro Storico della città del noto Corteo Federiciano ad ospitare domani, mercoledì 12 aprile 2023 a partire dalle ore 19, una delle più divertenti e coinvolgenti iniziative rientranti nella scoppiettante rassegna “Cultura, Spettacolo e…” firmata in collaborazione con De Vivo Home Design, SummerTime – Animazione & Spettacolo e Cantine San Donaci.

Grandi aspettative, quindi, per la serata presentato dal giornalista brindisino Nico Lorusso che, affiancato dal Responsabile Area Eventi della Taberna Libraria Paolo Legrottaglie darà vita ad un ideale album di ricordi che traghetterà i presenti attraverso i momenti più significativi che hanno solcato quel ventennio, nelle atmosfere in cui erano immersi i figli delle stelle e i figli dei fiori. A tutto ciò si alternerà una selezione della canzone d’autore italiana, rigorosamente d’annata, proposta dal cantautore brindisino Gianluigi Cosi.

I posti (ad ingresso libero e gratuito) sono prenotabili (sino ad esaurimento) telefonando esclusivamente ai numeri 338/43.08.881 e 349/71.85.690.

Ufficio Stampa SummerTime – Animazione & Spettacolo

per Taberna Libraria