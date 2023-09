L’associazione “Li Satiri – aps”, nell’ambito del programma di “MesagnEstate 2023” organizzato dall’Amministrazione comunale, presenta “Voglio vivere così”, commedia scritta e diretta da Antonio Cortese. A causa degli imprevisti che hanno riguardato alcuni attori, lo spettacolo – che si sarebbe dovuto tenere giovedì 7 settembre – è stato rinviato a lunedì 18 settembre. L’iniziativa si svolgerà in piazza Orsini del Balzo alle ore 20.30.

“Spesso la realtà non è quella che appare – dice il professor Folletto ad un certo punto della commedia – soprattutto se la guardiamo con l’occhio distorto delle nostre convinzioni, ed allora succede che ci convince un atteggiamento perché gratifica l’emozione che in quel momento ci governa, offuscando la ragione”. “Voglio vivere così” è una divertente farsa, scorrevole, piena di ritmo e con situazioni e personaggi esilaranti che si rifanno alla tradizione della commedia degli equivoci. Sul palco: Luciana Andriulo, Alessandro Distante, Tonia Perrucci, Raimondo Pasimeni, Francesco Dello Monaco, Lucia Verardi e Anna Aresta. Assistenti di scena: Anna Di Viesto e Cosimo Nuccio, musiche a cura di Sandra Corrado. Presenta Edoardo Pignatelli. L’ingresso per assistere è libero.