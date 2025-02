Nella serata del 14 febbraio a Fasano i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito l’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Brindisi, nei confronti di un uomo, sospettato di maltrattamenti in famiglia aggravati. L’attività di indagine ha consentito di acquisire vari elementi probatori: le dichiarazioni fornite dalle vittime e da persone estranee al nucleo familiare, quali le insegnanti con le quali il figlio minore si era confidato.

Le indagini hanno evidenziato che l’uomo, sin dall’anno 2023, avrebbe maltrattato i propri familiari con minacce e percosse non esitando a colpire la moglie, in presenza dei loro due figli, sia a mani nude sia con la cintura dei pantaloni, e serbando analogo atteggiamento anche nei confronti dei due giovani ragazzi, tanto da determinare, nei citati congiunti, penose condizioni di vita.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Brindisi.

Dopo l’avvenuta esecuzione dell’ordinanza cautelare, si svolgerà l’interrogatorio di garanzia.