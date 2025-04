Nel tardo pomeriggio del 10 aprile 2025, la Polizia di Stato di Brindisi, durante i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati nel territorio mesagnese, ha tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio un 16enne, residente in un altro comune della provincia di Brindisi.

In particolare, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Mesagne, a seguito di un posto di controllo, hanno controllato un’autovettura condotta da un uomo già noto alle Forze dell’Ordine.

A seguito di un accurato controllo, nelle tasche del giubbotto del minorenne, che sedeva sul sedile del passeggero, è stato rinvenuto un involucro contenente sostanza stupefacente: nello specifico, si trattava di circa 80 gr di hascisc e 2,5 gr di marjuana.

Pertanto, la perquisizione è stata estesa anche all’abitazione, dove vi erano quasi 2 gr di cocaina e due bilancini di precisione.

Al termine delle formalità di rito, il ragazzo è stato tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

Come disposto dal PM di Turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, il minore è stato accompagnato presso la Casa di Prima Accoglienza di Monteroni, in attesa del giudizio di convalida dell’arresto.

All’esito dell’interrogatorio di garanzia, il minore è stato collocato presso una Comunità penale, in attuazione della misura richiesta dalla Procura.