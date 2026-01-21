La notizia annunciata dall’on. D’Attis in riferimento ai 12,2 milioni di euro stanziati per Brindisi dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Programma di interventi di mobilità urbana destinato alle città capoluogo, va salutata con grande soddisfazione. E’ evidente che, grazie all’impegno del parlamentare brindisino, adesso avremo le risorse per intervenire in maniera efficace sul decoro urbano.

In particolare, come già sottolineato nei giorni scorsi, si rende necessario procedere con il rifacimento della pavimentazione dei corsi principali che ormai rappresenta un rischio per i pedoni e per gli stessi automobilisti. Stesso discorso vale per piazza Cairoli che richiede un accurato intervento di riqualificazione. L’obiettivo è quello di rendere corso Roma e corso Garibaldi realmente transitabili per i veicoli, mentre nel tratto di corso Umberto tra piazza Vittoria e piazza Cairoli si potrebbe creare un vero e proprio “salotto” con la chiusura totale al traffico automobilistico.

E’ evidente che la disponibilità di queste risorse rappresenta una occasione irripetibile per ridare un volto presentabile alla città e, in particolare, ai corsi principali. Il tutto, anche a beneficio delle attività commerciali.

Ci faremo carico, pertanto, di sollecitare una decisione immediata da parte dell’Amministrazione Comunale, in maniera tale da procedere con la gara d’appalto e con la successiva cantierizzazione.



Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali