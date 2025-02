“La presentazione della mozione di sfiducia è un risultato che premia la compattezza e la fermezza della minoranza. Finalmente si potrà discutere in maniera trasparente e chiara sulla crisi prolungata con la quale la maggioranza di centrodestra sta tenendo in ostaggio il Comune di Brindisi. Non possiamo più accettare che i ricatti politici di partiti e gruppi del centrodestra penalizzino la comunità brindisina incolpevole, a causa di una classe politica di governo irresponsabile e disinteressata alle sorti della città ma allo stesso tempo bramosa di poltrone e potere.

La firma per il deposito della mozione del consigliere indipendente Roberto Quarta evidenzia una grave frattura nella maggioranza che però è solo la punta dell’iceberg di un malcontento diffuso nel centrodestra che governa il Comune e che non si limita dunque al solo firmatario ma vede i rappresentanti politici e i consiglieri comunali di maggioranza continuamente protagonisti del pericoloso gioco della delegittimazione istituzionale dei vertici.

Ormai la maggioranza è sfiancata dal logoramento e dal continuo regolamento di conti tra fazioni contrapposte interno al centrodestra e non riesce neanche a gestire l’ordinario.

In questa fase difficile e complessa dal punto di vista sociale ed economico per Brindisi, è necessaria un’amministrazione stabile, forte e autorevole.

Tutte qualità che, è evidente, non appartengono all’attuale amministrazione comunale di centrodestra alla guida di Brindisi che rischia così di impantanarsi in una crisi istituzionale senza precedenti.

In consiglio comunale diremo con fermezza che il centrodestra di governo non è all’altezza del compito.”

Francesco Cannalire, Alessio Carbonella e Denise Aggiano

consiglieri comunali PD Comune di Brindisi