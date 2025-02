Oggi con il raggiungimento delle 13 firme è stata depositata la mozione di sfiducia al Sindaco Marchionna.

Il primo obiettivo è raggiunto : aprire la discussione in consiglio comunale e verificare se una maggioranza ancora esiste.

E’ ormai da quasi un anno, dal primo azzeramento della giunta che la crisi è aperta.

La città aspetta risposte ai tanti problemi, ma la maggioranza, o meglio la pseudo maggioranza, è avvitata in una infinita discussione su Oggiano si Oggiano no, su incontri tra partiti e Sindaco e dibattiti sui resoconti giornalistici.

Con la mozione il dibattito arriva nella opportuna sede istituzionale: il consiglio comunale.

Qui alla luce del sole, nella chiarezza e trasparenza del dibattito tutte le questioni devono essere chiarite.

Innanzitutto il Sindaco: vuole continuare ad essere ostaggio delle continue richieste ? Gli attuali assessori godono della sua fiducia o il rimpasto è in atto?

E poi le forze politiche: Fdi sostiene l’amministrazione o si chiama fuori se le richieste che da mesi avanza al Sindaco non sono soddisfatte a partire dalla telenovela su Oggiano.

Insomma chiarezza e se questa non vi sarà allora traggono le conseguenze pongano fine a questo naufragio .

Si perché da un anno la maggioranza non esiste.

È naufragata sulle poltrone e sull’incapacita’ di Sindaco , partiti e giunta nell’affrontare i problemi.

Erano quelli che si proponevano come la politica del fare e son presto diventati quelli del far niente se non lotte furibonde su assessori ed incarichi.

Riccardo Rossi