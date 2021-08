Martedì 17 agosto alle 21.30 è in programma la rassegna “Ottavio & friends” presso il Nervegna – Caffè Letterario di Brinisi. Alcuni cantautori del territorio si esibiranno in piccoli set acustici proponendo brani originali delle proprie produzioni.

A seguire, mercoledì 8 agosto alle 21 è in programma lo spettacolo “Le Portinaie” Drag Queen Show organizzato da Collettiva TFQ Brindisi per Salento e Puglia Pride.

In Calabria, terra di nascita di questo collettivo, l’arte drag è una questione di famiglia. Se la scena milanese e quella napoletana sono ormai ampiamente conosciute e ricalcano più l’idea dello spettacolo drag come pura performance d’intrattenimento, nel contesto calabro l’intimità e la genuinità della scena drag sono gli elementi che la distinguono e la rendono slegata dagli altri panorami nazionali. Le Portinaie sono l’incarnazione di questa dimensione. Con una carriera quasi trentennale alle spalle, questo collettivo di drag ha consolidato nel corso del tempo una fama locale e uno zoccolo duro di fedelissimi che seguono ogni loro serata con devozione e costanza. Per le Portinaie, infatti, ogni spettacolo fornisce un’occasione per veicolare un messaggio forte e chiaro che va oltre la risata del momento.

Giovedì 19 agosto alle 20.30 in arrivo un nuovo appuntamento legato alla mostra “Della Gentilezza e dell’audacia” (visitabile al primo piano di Palazzo Nervegna fino al 31 agosto) e al percorso culturale incentrato sulla figura femminile proposto dalle curatrici Ilaria Caravaglio e Valeria Gatti: lo spettacolo teatrale “L’altra Teresa” da Dacia Maraini con Serena De Simone, Lucia Angelelli e Claudia Ligorio, testo tratto da “Teresa la ladra“ di Dacia Maraini (canzoni originali di Sergio Cammariere). Tre attrici interpretano un solo personaggio. Una donna forte, bella, ingenua, ladra. Tre donne si alternano sul palco per raccontare una vita e metterne a nudo vicende ed emozioni.

Nervegna – Caffè Letterario è in via Duomo 20 a Brindisi.

Per info e prenotazioni: nervegnacaffeletterario@gmail.com; 3925971114.