Un nuovo spazio di alleanza e progettazione per la transizione giusta di Brindisi verso una destinazione ad energia positiva.

Lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 11:00, nella Sala della Colonna di Palazzo Nervegna, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Fondazione Just B ETS, una fondazione di partecipazione nata per accompagnare la transizione giusta di Brindisi verso un futuro ambizioso: una città e una destinazione da scegliere, in cui tornare e restare.

In un momento storico segnato da transizioni industriali, ambientali e sociali profonde, Just B nasce come risposta concreta: non per raccontare il cambiamento, ma per costruirlo, insieme alla comunità, alle imprese, al no profit e al settore pubblico.

La Fondazione lavorerà mettendo in relazione istituzioni, imprese, università, terzo settore e comunità locale attorno a quattro pilastri: lo sviluppo di competenze per una transizione giusta; l’attrazione di talenti per il rilancio territoriale; la costruzione di una destinazione creativa che genera valore culturale e sociale; la promozione di un nuovo modello in cui l’energia diventa leva di impatto e innovazione sociale per il territorio.

Durante l’incontro verranno presentati:

– la visione e il ruolo della Fondazione

– i pilastri strategici che ne guidano l’azione

– i primi progetti e cantieri già attivi sul territorio

Interventi previsti:

– Giuseppe Marchionna – Sindaco, Comune di Brindisi

– Toni Matarrelli – Consigliere Regionale, Regione Puglia

– Emma Taveri – Presidente, Fondazione Just B ETS

– Giuseppe Danese – Presidente, Confindustria Brindisi

– Michele Scoppio – CEO, Gruppo Hope

– Vito Zongoli – CEO, Senec Italia