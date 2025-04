Apre per l’anno scolastico 2025-26 a Brindisi l’International School of Brindisi (ISB). Una scuola indipendente, internazionale e non profit, accreditata con la Middle State Association (MSA), per studenti dai 3 ai 18 anni e interamente in lingua inglese.

L’ISB offrirà un’istruzione internazionale di eccellenza, un elemento chiave per attrarre e mantenere talenti altamente qualificati e le loro famiglie. La sua apertura segna un passo cruciale per l’internazionalizzazione di Brindisi, rafforzando il ruolo della città come destinazione strategica per professionisti e aziende globali.

Leadership visionaria: la nuova Head of School

La direzione della scuola sarà affidata alla Dott.ssa Jennifer Overstreet, una figura di spicco nel panorama educativo internazionale. Con oltre 15 anni di esperienza nel settore dell’istruzione K–12 e passaggi in istituti di rilievo negli Stati Uniti, in Europa e Medio Oriente, la Dott.ssa Overstreet è rinomata per il suo impegno verso l’innovazione curricolare e lo sviluppo professionale. La sua precedente esperienza in Italia, inclusi incarichi alla American Overseas School of Rome e alla St. Louis School Colonna di Milano, la rende la candidata ideale per guidare la nostra comunità accademica verso nuovi orizzonti di eccellenza. “La selezione per questo ruolo chiave è stata meticolosa e approfondita. La scelta della Dott.ssa Overstreet si è rivelata essere una decisione di cristallina evidenza. Jennifer apporta una ricca combinazione di competenze, dinamismo e esperienza pratica acquisita nelle migliori scuole internazionali. Siamo estremamente orgogliosi di accoglierla come parte integrante del nostro futuro e della nostra comunità,” ha dichiarato la Dott.ssa Carmela D’Angelo, leader del progetto e cofondatrice insieme ad altri sei partner di spicco internazionale.

Impatto e integrazione locale

La città è già un punto di riferimento per multinazionali come Lockheed Martin e Vestas, la base ONU e altre organizzazioni internazionali, oltre a un numero crescente di nomadi digitali e nuovi residenti attratti dalle agevolazioni fiscali. Tuttavia, per consolidare questo ruolo, è essenziale la presenza di una scuola internazionale che garantisca continuità educativa ai figli delle famiglie globali. L’ISB risponde perfettamente a questa esigenza, fornendo un curriculum riconosciuto a livello mondiale, trasferibile e in linea con le esigenze di una comunità altamente mobile.

Iniziative per un Futuro Sostenibile

L’ISB non è solo una scuola, ma un motore di sviluppo per Brindisi. Ha attivato un innovativo piano di staffing per creare opportunità di lavoro anche per i trailing spouses, ovvero i coniugi di professionisti stranieri che si trasferiscono in città. Questa iniziativa aiuta a rendere Brindisi una meta più sostenibile per le famiglie internazionali, favorendo la loro permanenza a lungo termine.

L’apertura dell’ISB ha inoltre un impatto diretto sul settore immobiliare, con una crescente domanda di residenze qualificate e servizi per famiglie internazionali.

Collaborazione con il Comune di Brindisi: Integrazione attraverso l’Educazione

L’International School of Brindisi (ISB) ha accolto con entusiasmo l’iniziativa sponsorizzata dal Sindaco Giuseppe Marchionna di integrare percorsi educativi in lingua inglese per gli studenti locali, di età compresa tra 6 e 19 anni. Questo progetto, sostenuto attivamente dal Comune di Brindisi, prevede l’organizzazione di sessioni didattiche bi-settimanali gratuite della durata di 90 minuti, elaborate in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio.

Queste sessioni mirano a promuovere l’apprendimento efficace, l’integrazione sociale e l’interazione multiculturale, offrendo agli studenti locali un’opportunità unica di ricevere un’istruzione di qualità internazionale e di partecipare attivamente allo sviluppo culturale e sociale della loro comunità.

Un’offerta educativa d’Eccellenza

L’ISB accoglie studenti dai 3 ai 18 anni, offrendo un ambiente multiculturale, stimolante e accademicamente rigoroso. L’istruzione è interamente in lingua inglese, con particolare attenzione all’italiano come seconda lingua, favorendo così un’integrazione efficace nella comunità locale senza sacrificare la qualità dell’educazione internazionale.

La scuola è accreditata dalla Middle States Association (MSA), un riconoscimento che garantisce standard educativi elevati e un percorso accademico riconosciuto dalle migliori università del mondo.

L’ISB non è un’alternativa diretta al sistema scolastico pubblico o europeo, ma un’opzione progettata per studenti provenienti da contesti internazionali, con un metodo di insegnamento allineato ai modelli educativi globali.

Brindisi: una destinazione globale

Il recente annuncio delle assunzioni per ISB, pubblicato sui social media, ha attirato decine di candidature da tutto il mondo, confermando l’attrattività globale di Brindisi. La città sta emergendo non solo come hub per aziende e professionisti, ma come una destinazione ideale per famiglie internazionali alla ricerca di stabilità e crescita.

L’inaugurazione dell’International School of Brindisi rappresenta una pietra miliare per la trasformazione della città, consolidandone il ruolo di meta dinamica, internazionale e orientata al futuro.

La ISB aprirà le sue porte ufficialmente il 1° settembre 2025. Le iscrizioni per l’anno scolastico 2025-26 sono aperte.

Per informazioni, visitare www.isbrindisi.com

Contatti per la Stampa: Carmela D’Angelo – info@isbrindisi.com

Contatti per offerta didattica: director@isbrindisi.com

Contatti per iscrizioni: Ms Debra Kaufam at admissions@isbrindisi.com