Nasce lo “Sportello Virtuale Impresa Donna”: istituzioni e Comuni uniti per sostenere l’imprenditoria femminile. La Provincia di Brindisi e Impresa Donna Confesercenti Brindisi presentano ufficialmente il progetto “Sportello Virtuale Impresa Donna”, un’iniziativa strategica finalizzata alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione dell’imprenditoria femminile sul territorio provinciale.

Il progetto mira a creare una rete territoriale condivisa in collaborazione con i Comuni della Provincia e con il coinvolgimento delle istituzioni competenti, al fine di accompagnare le donne che intendono avviare, sviluppare o rafforzare la propria attività imprenditoriale.

Lo Sportello si propone inoltre di favorire la diffusione della cultura del rispetto, della dignità e della valorizzazione delle diversità nei luoghi di lavoro, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio.

In considerazione del valore e delle finalità dell’iniziativa, il Presidente facente funzioni della Provincia di Brindisi Giuseppe Ventrella ha espresso formale manifestazione di interesse, ritenendo il progetto pienamente coerente con gli obiettivi dell’Amministrazione provinciale.

Per tale ragione è stato promosso un incontro istituzionale con tutti i Comuni della Provincia di Brindisi, finalizzato alla condivisione del progetto e alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa provinciale.

L’evento si terrà martedì 27 gennaio 2026 Ore 12.00 nel salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il progetto “Sportello Virtuale Impresa Donna” e, a seguito della condivisione con gli enti aderenti, si procederà alla firma del Protocollo d’Intesa che darà avvio ufficiale alla rete territoriale.