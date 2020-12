È questo il messaggio che l’Amministrazione Comunale vuole trasmettere a tutti i cittadini.

Le tenebre rappresentate dall’emergenza Covid non devono spegnere la speranza di una luce in fondo al tunnel. Le luci e gli addobbi vogliono essere un messaggio di fiducia per tutti i sanvitesi e in modo particolare per tutti coloro che hanno sofferto e continuano a soffrire per gli effetti della pandemia.

Il Natale quest’anno sarà diverso, insolito, fuori dall’ordinario e l’attesa ci fa sperare in un domani migliore.

Non ci potranno essere abbracci e scambi di auguri quest’anno, perciò illumineremo il cuore della città a partire dall’albero in piazza, continuando con il presepe nella Chiesa di S. Giovanni, le proiezioni artistiche lungo il corso, sulla facciata della Chiesa Madre e sulla piazzetta di via Regina Margherita, senza dimenticare le rotatorie. Tutte queste luci ci avvicineranno, facendoci sentire meno soli.

Ringraziamo tutti i commercianti e i cittadini che, nel loro piccolo, hanno voluto spontaneamente addobbare strade e balconi, in segno di un buon augurio.

Tuttavia, le luci non sono l’unico modo per sostenerci vicendevolmente: come Amministrazione Comunale ricordiamo l’importanza di fare acquisti nella nostra città, aiutando i nostri commercianti, una categoria particolarmente colpita dalla pandemia.

Daremo il via all’accensione il 13 dicembre, giorno in cui ricorre la festività di Santa Lucia.

