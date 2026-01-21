January 21, 2026
Gen 21, 2026    Posted by    news

Sono contento per l’ottima scelta del Consiglio Superiore della Magistratura che ha nominato la dottoressa Antonella Montanaro alla guida della Procura della Repubblica di Brindisi. A esprimere soddisfazione e apprezzamento è l’APAMRI, che ha voluto sottolineare il valore professionale della nuova procuratrice capo.

«Sono onorato e fiero di aver lavorato al suo fianco a Taranto per dieci anni alla Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri e per altri undici anni alla DIA di Lecce, quale referente per la lotta alla criminalità organizzata», si legge nel messaggio di congratulazioni diffuso dall’associazione.

Un augurio sincero di buon lavoro è stato rivolto alla dottoressa Montanaro a nome di tutta l’APAMRI, dal presidente nazionale Cav. Uff. Riccardo Di Matteo al segretario generale dr. comm. Michele Grillo, insieme a tutti i delegati regionali.

A firmare il comunicato è il delegato regionale per la Puglia, cav. Antonio Giaimis, che ha ribadito come la nomina rappresenti «una scelta di alto profilo, fondata su competenza, esperienza e riconosciute capacità nella lotta alla criminalità organizzata».

