Sono contento per l’ottima scelta del Consiglio Superiore della Magistratura che ha nominato la dottoressa Antonella Montanaro alla guida della Procura della Repubblica di Brindisi. A esprimere soddisfazione e apprezzamento è l’APAMRI, che ha voluto sottolineare il valore professionale della nuova procuratrice capo.

«Sono onorato e fiero di aver lavorato al suo fianco a Taranto per dieci anni alla Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri e per altri undici anni alla DIA di Lecce, quale referente per la lotta alla criminalità organizzata», si legge nel messaggio di congratulazioni diffuso dall’associazione.

Un augurio sincero di buon lavoro è stato rivolto alla dottoressa Montanaro a nome di tutta l’APAMRI, dal presidente nazionale Cav. Uff. Riccardo Di Matteo al segretario generale dr. comm. Michele Grillo, insieme a tutti i delegati regionali.

A firmare il comunicato è il delegato regionale per la Puglia, cav. Antonio Giaimis, che ha ribadito come la nomina rappresenti «una scelta di alto profilo, fondata su competenza, esperienza e riconosciute capacità nella lotta alla criminalità organizzata».