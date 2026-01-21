La Consigliera Regionale del Partito Democratico, Isabella Lettori, rivolge il più sentito augurio di buon lavoro alla dottoressa Pina Montanaro, nominata oggi Procuratrice Capo della Procura della Repubblica di Brindisi dal Consiglio Superiore della Magistratura.

«Ritengo che si tratti di una scelta di alto profilo istituzionale. La lunga carriera della dottoressa Montanaro, caratterizzata da competenza, rigore e profondo impegno nel servizio alla giustizia, rappresenta un valore importante per la comunità di Brindisi e per l’intero territorio.»

«Sono certa che saprà guidare la Procura con autorevolezza e solidità, nel pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza e tutela dei diritti, a servizio di tutta la comunità brindisina. Colgo anche l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento al dottor Antonio Negro per il lavoro svolto in questi anni come procuratore facente funzione, per la serietà, la competenza e il senso delle istituzioni dimostrati, auspicando che continui a mettere a disposizione del territorio le sue notevoli qualità professionali e umane.»

«La nomina della dottoressa Montanaro — conclude Isabella Lettori — rappresenta un segnale di grande valore, non solo per la presenza di una donna in un ruolo di vertice, ma soprattutto per il suo percorso professionale sempre vicino alla tutela dei minori e alla difesa delle donne. La sua capacità di ascolto, la sensibilità e l’empatia verso le persone più fragili la rendono una guida autorevole e attenta, capace di coniugare giustizia, equità e impegno sociale.»