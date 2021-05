Con Verbale del 09 maggio 2021, i Co-portavoce della Federazione dei Verdi Puglia Fulvia Gravame e Mimmo Lomelo hanno nominato il nuovo Coordinamento dei Verdi della Provincia di Brindisi così composto: Sandra Barberino (Cisternino), Luigi Eduardo Conte (Torchiarolo), Vincenzo De Carlo (Fasano), Pietro Laritonda (Brindisi), Daniele Massaro (Latiano), Caterina Marini (Fasano), Domenico Turrisi (Brindisi).

La nomina del nuovo Coordinamento Verdi Provinciale nasce dalla constatazione che gli organi della Federazione dei Verdi di Brindisi sono decaduti da diverso tempo e dalla necessità di riorganizzare i Verdi sul territorio a conferma della presenza, in provincia, di un gruppo di iscritti vivace e determinato a impegnarsi per far crescere l’ecologismo politico. Un gruppo di iscritti che vuole crescere e che prova a darsi una struttura ed una programmazione per intercettare i tanti cittadini che sono sensibili alle proposte ecologiste. Del resto, anche alle scorse elezioni per l’elezione del nuovo consiglio regionale, i due candidati dei Verdi della provincia di Brindisi hanno ottenuto un discreto consenso dimostrando la sensibilità ecologista già viva e pulsante sul territorio. Il Coordinamento avrà anche il compito di ottemperare agli adempimenti necessari alla elezione dei delegati della Provincia di Brindisi all’Assemblea Costituente nazionale di Europa Verde e, successivamente, di portare i Verdi all’Assemblea per il rinnovo degli organi statutari.

EUROPA VERDE PROVINCIALE DI BRINDISI