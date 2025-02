Dopo il turno di riposo forzato a causa degli impegni di giocatori convocati nelle rispettive nazionali, la Valtur Brindisi si ripresenta in campo in occasione del turno infrasettimanale valevole per la trentesima giornata di regular season. Seconda trasferta consecutiva per i biancoazzurri, reduci dal vittorioso finale di partita a Livorno mercoledì scorso, e nuovamente in viaggio verso Verona, tappa della prossima importante sfida di campionato.

Sei le vittorie consecutive ottenute che hanno proiettato la squadra di coach Bucchi a quota 30 punti in classifica; gli scaligeri sono distanti solo due punti, all’undicesimo posto attualmente in griglia.

Nella partita di andata al PalaPentassuglia disputata il 29 dicembre 2024, la squadra biancoazzurra incappò in una serata decisamente storta al tiro, in particolare dalla lunetta del tiro libero (8/20 in totale). Ne approfittarono gli ospiti, capaci di resistere ai tentativi di rimonta della Valtur nel terzo quarto e piazzare la zampata decisiva negli ultimi due minuti d’incontro. Mattatore di serata Palumbo autore di una doppia doppia da 17 punti e 11 rimbalzi, top scorer del match Allen a referto con 19 punti.

Cinque precedenti in totale tra veneti e pugliesi: due nel campionato di A2 stagione 1983/84 quando la Bartolini Brindisi e la Vicenzi Verona si affrontarono con un bilancio di 1-1; due nel campionato di Serie A 2022/23 in perfetto equilibrio per vittorie interne, Tezenis vinse all’esordio 100-97 dopo un tempo supplementare, NBB al PalaPentassuglia inflisse un +34 per 102-68, secondo miglior prova per punti di scarto tra le gare giocate in casa in massima serie; un precedente in Serie A2 lo scorso 29 dicembre 2024 con la vittoria ospite al PalaPentassuglia 58-69 marchiata dalla coppia Copeland-Palumbo protagonisti di 16 e 17 punti a testa.

Dieci i precedenti tra i due allenatori Piero Bucchi e Alessandro Ramagli: stagione 2002/03 (Lottomatica Roma vs Laurentana Biella), 2005/06 (Carpisa Napoli vs Angelico Biella), 2022/23 (Dinamo Sassari vs Scaligera Verona) e 2024/25 (Brindisi e Verona), in perfetta parità a quota cinque vittorie e cinque sconfitte ciascuno.



Palla a due in programma mercoledì 26 febbraio alle ore 20:30 al Pala AGSM AIM di Verona.

Non prenderanno parte alla trasferta di Verona gli atleti Niccolò De Vico, il cui intervento chirurgico al ginocchio destro è programmato nella giornata di domani, e Giovanni Vildera, i cui esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia destra.



Il match Verona-Brindisi sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass mercoledì sera a partire dalle ore 20:30. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita giovedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi