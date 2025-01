Giovedì 9 gennaio il Sindaco Antonello Denuzzo parteciperà alla conferenza stampa in Senato convocata da 60 sindaci da tutta Italia per chiedere al Governo lo sblocco dei fondi stanziati nel 2016 per il progetto Bellezz@.

“In questi mesi – spiega il Sindaco Denuzzo – si è formato un movimento che ha unito 60 Comuni di diverse regioni italiane per chiedere al Governo la concessione dei finanziamenti ottenuti per il recupero di alcuni luoghi della cultura che versano in stato di abbandono. Per la nostra Città l’obiettivo continua ad essere la rinascita dell’ex Ospedale Fatebenefratelli.”

La vicenda per Francavilla Fontana affonda le sue radici nel maggio del 2016 quando l’Amministrazione Comunale, allora guidata da Maurizio Bruno, dava il via libera alla candidatura del progetto per il recupero dell’ospedaletto di San Biagio al bando Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi dimenticati.

Con successiva delibera CIPE furono ammessi al finanziamento 271 interventi, tra cui il progetto candidato dal Comune di Francavilla Fontana che ottenne un contributo di 1 milione di euro. Dall’adozione dell’atto, a causa di burocrazia e continui rinvii, questi fondi non sono mai arrivati sul territorio rendendo impossibile l’avvio del cantiere e il recupero di un complesso monumentale che necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza.

“A distanza di più di 7 anni dalla delibera del CIPE – prosegue il Sindaco Denuzzo – abbiamo chiesto alla Presidenza del Consiglio e al Ministero della Cultura lo sblocco dei fondi e un aggiornamento degli importi per la realizzazione degli interventi. Si tratta di un finanziamento importante per sottrarre dal degrado l’ex ospedale che, una volta recuperato, potrebbe ricoprire un ruolo centrale nella vita culturale ed economica cittadina e che completerà idealmente la rinascita di luoghi simbolo come Palazzo del Sedile ed ex Piazza Coperta.”

Il progetto candidato, che nel 2019 ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza, prevede la rigenerazione dell’immobile con una rifunzionalizzazione del chiostro e degli spazi interni che potranno accogliere ludoteche, punti per la valorizzazione dei prodotti tipici, una sala polifunzionale attrezzata e 5 residenze d’artista.

“Considero – conclude il Sindaco Denuzzo – un fatto degno di nota che 60 realtà tra loro diversissime e anche distanti si siano unite in nome della cultura. È la dimostrazione della maturità di una classe politica che guarda alla crescita e allo sviluppo dei territori a prescindere dalle appartenenze politiche. Ringrazio la Sindaca di Pomigliano Veronese Roberta Tedeschi per aver dato impulso al movimento che giovedì 9 gennaio farà sentire la sua voce al Senato.”

