E con particolare affetto che voglio augurare, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, un buon anno scolastico a tutti gli studenti, dai più piccoli ai più grandi, alle loro famiglie, ai docenti, al personale esecutivo e amministrativo, ai dirigenti scolastici.

L’inizio del nuovo anno scolastico costituisce un’occasione per confermare l’importanza essenziale del ruolo della scuola nella comunità cittadina.

Intendo ribadire il nostro impegno a sostenere e valorizzare il ruolo della scuola come luogo di incontro, di studio, di relazione, di formazione della coscienza civica dei giovani che saranno i cittadini e i professionisti del futuro.

La scuola ha un ruolo importantissimo, strategico e insostituibile, perché deve riuscire a soddisfare la voglia di socializzazione, di apprendimento, di conoscenza, di sperimentazione degli studenti e, allo stesso tempo, stimolare l’aspirazione dei giovani a sognare, a cambiare, a credere in un mondo migliore e più giusto.

Analogo augurio rivolgo ai dirigenti, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico, perché il loro incarico è gravoso ma esaltante, visto che consiste nel garantire ai nostri giovani gli strumenti essenziali che li faranno crescere nel modo migliore.

Infine, un augurio particolare ai genitori e alle famiglie, perché sappiano affiancare con la loro presenza e la loro preziosa opera educativa, le attività scolastiche nel senso più autentico della partecipazione.

Buon anno scolastico a tutti voi!

Il Sindaco

Giuseppe Marchionna