Un altro importante riconoscimento per la pizzeria “Romano, Artigiani del Gusto”, che è stata recensita nella guida alle “Pizzerie e Cocktail Bar d’autore” di Identità Golose, la piattaforma enogastronomica più seguita in Italia.

«La pizzeria Romano, insegna sorta in quella che 40 anni fa era la periferia di Brindisi, è oggi un locale che, generazione dopo generazione, ha saputo espandere la propria offerta rimanendo fedele alla qualità e alle visioni delle origini. Nato come forno di quartiere, oggi, sotto la gestione di Christian, Sonia e Marco Romano, è una tra le più apprezzate pizzerie del territorio», ha scritto Mario Bolivar, collaboratore della guida.

A colpire il giornalista e critico gastronomico è stata «la lista delle pizze (e delle altre creazioni da forno) molto nutrita: tutte vantano materie prime eccellenti e alta digeribilità degli impasti. Una chicca? A ogni pizza viene sempre suggerito un cocktail in abbinamento. Abbiamo provato la pizza Ada e Mario (un omaggio ai capostipiti) realizzata con prodotti semplici ma dal forte carattere, e la ricca ma anche equilibrata Cardoncello. Il consiglio è quello di spaziare fra le scelte. Servizio attento. Dolci e pani tutti, rigorosamente, sfornati in casa».

L’ingresso nella prestigiosa guida stimola il percorso di crescita avviato da Christian e dalla sua famiglia, che per i prossimi giorni hanno in serbo grandi novità. Nel menù infatti entreranno, già dalla sera di San Valentino: il babà salato con tartare di gamberi viola rucola e stracciatella, il cornetto salato con tartare di salmone marinato succo di arancio e erbe spontanee, lo spicchio di pizza al vapore con crema alla carbonara, guanciale croccante e spuma di pecorino, il bao cinese con spezzatino di lonza, cipolla e riduzione di salsa thai, il cubo di pizza in teglia con tonno rosso cotto a bassa temperatura.