La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare l’arrivo di Martin Aleksandrov Kovachev, ala bulgara di 204 cm, che si unirà alla squadra per la stagione in corso.

Nato il 10 aprile 2004 a Sliven, in Bulgaria, Kovachev ha mosso i primi passi nel basket giovanile del suo Paese, partecipando per due stagioni alla prestigiosa EYBL (European Youth Basketball League). La sua passione per il gioco lo ha portato in Italia nel 2018/2019, quando è entrato nel settore giovanile della Pallacanestro Trapani.

Durante gli anni trascorsi a Trapani, ha conquistato numerosi titoli regionali nelle categorie giovanili e ha avuto l’opportunità di esordire con la prima squadra in Serie A2 sotto la guida di coach Daniele Parente. Nella stagione 2023/2024, ha militato in Serie B Nazionale con il CJ Basket Taranto. Successivamente, nella stagione 2024/2025, ha giocato con l’Oleggio Basket, da cui proviene, continuando il suo percorso di crescita nel basket italiano. A livello internazionale, ha rappresentato la Nazionale Bulgara in più occasioni, indossando la maglia del suo paese nelle selezioni U14, U16, U18 e U20, accumulando così un’importante esperienza su scenari internazionali. Con i suoi 204 cm di altezza, Kovachev porterà alla Dinamo Brindisi energia, fisicità e versatilità, rafforzando ulteriormente il roster per la seconda fase del campionato.

Queste le sue prime parole da giocatore biancoazzurro: “Sono entusiasta di essere qui alla Dinamo. Non vedo l’ora di dare il mio contributo alla squadra e mettermi a disposizione dei miei compagni. Sono pronto a dare il massimo per aiutare il team a raggiungere i suoi obiettivi e regalare grandi soddisfazioni ai tifosi.”

