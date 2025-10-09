In occasione dell’Obesity Day 2025, domani venerdì 10 ottobre dalle 10 alle 12, l’Uosd di Endocrinologia, Malattie metaboliche, Dietetica e Nutrizione clinica dell’ospedale Perrino offrirà visite gratuite rivolte a bambini e adolescenti dai 6 ai 18 anni.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della 25esima edizione dell’Obesity Day, la campagna nazionale di sensibilizzazione sull’obesità promossa dall’Adi, l’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, attraverso la sua fondazione.

Il focus dell’edizione 2025 è l’obesità infantile e adolescenziale, riconosciuta come una delle emergenze sanitarie più gravi nel nostro Paese, che registra tra i più alti tassi di prevalenza in Europa. La recente approvazione della legge che riconosce ufficialmente l’obesità come malattia cronica conferma l’urgenza di interventi mirati, soprattutto nella fascia giovanile.

Durante la mattinata, nell’ospedale Perrino sarà possibile effettuare una valutazione nutrizionale gratuita, ricevere consigli personalizzati su alimentazione e stile di vita, confrontarsi con medici specialisti e dietisti.

Inoltre, sarà presentato ufficialmente il nuovo Ppdta (Percorso preventivo diagnostico terapeutico assistenziale) per l’obesità infantile della Asl Brindisi, approvato ad agosto 2025. Il percorso coinvolge in maniera integrata il Servizio Igiene alimenti e Nutrizione (Sian), l’Uosd di Endocrinologia e Nutrizione clinica dell’ospedale Perrino, le Unità operative di Pediatria degli ospedali Perrino di Brindisi e Camberlingo di Francavilla Fontana.

Obiettivo del Ppdta è garantire una presa in carico multidisciplinare e coordinata dei giovani pazienti in sovrappeso o obesi, offrendo supporto anche alle loro famiglie. Le iniziative dell’Obesity Day saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook ufficiale @obesityday dalle 10 alle 13. Per informazioni e prenotazioni: nutrizioneclinica@asl.brindisi.it

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI