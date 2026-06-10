Si terrà presso il Mediaporto di Brindisi il laboratorio di orientamento “Dal Presente al Futuro: simulare traiettorie di carriera”, promosso da Its Academy Mobilità partner del progetto della Provincia di Brindisi “DIREZIONE O.R.A. – Punti Cardinali for Work”, nell’ambito delle attività dedicate allo sviluppo della consapevolezza professionale e all’orientamento verso il futuro lavorativo.

L’iniziativa offrirà ai partecipanti uno spazio di confronto e riflessione per leggere il proprio percorso personale e professionale, valorizzare le competenze e costruire obiettivi di crescita sostenibili. Attraverso attività pratiche e momenti di condivisione, il laboratorio accompagnerà i partecipanti nella simulazione di possibili traiettorie di carriera, favorendo una maggiore capacità di orientarsi tra opportunità formative e mercato del lavoro.

L’approccio sarà attivo e partecipativo, con esercitazioni, strumenti di autovalutazione e attività di gruppo finalizzate a trasformare il tema della carriera in un percorso fatto di scelte consapevoli, tappe progressive e valorizzazione delle proprie risorse.

L’appuntamento è per il 15 giugno 2026, dalle ore 9:00 alle 15:00, presso il Mediaporto – Biblioteca di Brindisi, Viale Commenda n. 1.

Il progetto “Punti Cardinali”

“DIREZIONE O.R.A. – Orienta, Reinventa, Avanza” è promosso dalla Provincia di Brindisi nell’ambito dell’Avviso regionale “Punti Cardinali for Work”, finanziato dal Programma PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, e mira a rafforzare il sistema territoriale di orientamento alla formazione e al lavoro. L’iniziativa è rivolta a studenti, giovani, disoccupati e soggetti in condizioni di fragilità con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle opportunità occupazionali, sviluppare competenze in linea con i fabbisogni del mercato e promuovere percorsi di autoimprenditorialità. Il progetto si articola in diverse azioni integrate, tra cui sportelli di orientamento, laboratori, job day e attività di empowerment, contribuendo a connettere formazione, lavoro e sviluppo economico locale.