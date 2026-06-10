Questa mattina, nei locali dell’ex ospedale di Summa, si è tenuta la cerimonia di consegna di un defibrillatore semiautomatico (DAE) donato da Edison al sindacato FederSpev e all’associazione AISA.

Lo strumento è stato consegnato dall’avvocato Lavinia Bellioni, in rappresentanza di Edison, al presidente di Federspev Efisio Renato Poddi e al consigliere Salvatore Brigante. Il defibrillatore sarà installato nell’ambulatorio dell’associazione AISA, ma la sua funzione andrà oltre la sola emergenza: diventerà infatti uno strumento didattico fondamentale per i corsi di formazione riservati alla popolazione, per insegnare a tutti i cittadini come utilizzare il DAE e intervenire in caso di arresto cardiaco.

“Questo defibrillatore avrà una duplice e preziosa funzione – ha spiegato il presidente Poddi -, oltre a garantire maggiore sicurezza all’interno del nostro ambulatorio AISA, sarà uno strumento didattico essenziale per i corsi che organizzeremo per i cittadini. Il nostro obiettivo è diffondere capillarmente la cultura del primo soccorso. Ringraziamo di cuore Edison per questo dono straordinario che non solo protegge, ma educa e crea comunità”.

A testimonianza del forte legame tra istituzioni, ordine professionale e territorio, alla cerimonia erano presenti anche il presidente dell’Ordine dei Medici di Brindisi e direttore del Distretto Sociosanitario 1, Arturo Oliva, e il vicesindaco del Comune di Brindisi, Fabio Di Bello.

Il presidente Oliva, intervenuto durante l’evento, ha sottolineato “l’importanza di questa donazione che, a volte, è definita un piccolo gesto, ma che in realtà rappresenta un contributo di grandissimo valore per la comunità. Un defibrillatore non è semplicemente un’apparecchiatura sanitaria: è uno strumento che può fare la differenza tra la vita e la morte, consentendo un intervento tempestivo nei momenti più critici. Ringrazio tutti i soggetti che hanno reso possibile la realizzazione di questa significativa testimonianza di attenzione verso il territorio e verso le attività che AISA e FederSpev svolgono quotidianamente a favore dei cittadini. La tutela della salute passa anche attraverso iniziative come questa, che rafforzano la rete della prevenzione, della solidarietà e della sicurezza. Ogni presidio salvavita in più rappresenta un’opportunità concreta di proteggere le persone e, potenzialmente, di salvare una vita”.

“La prevenzione e la capacità di intervenire tempestivamente sono pilastri fondamentali per la tutela della salute pubblica – ha dichiarato il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio -. Ringrazio Edison per la grande sensibilità e l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio, FederSpev e AISA per aver accolto questa donazione mettendola a servizio dei cittadini attraverso la formazione. È grazie a reti solidali e collaborazioni come questa che rendiamo la nostra comunità più sicura, consapevole e pronta a salvare vite umane”.

La Asl Brindisi ringrazia tutti i partner istituzionali e le realtà associative che, con il loro impegno, contribuiscono ogni giorno al benessere della nostra provincia.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI