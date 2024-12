Nel periodo di ferie natalizie, complice l’euforia dell’atmosfera e la voglia di trascorrere qualche giorno di vacanza in località di montagna, in città d’arte o in voga per la movida, è facile imbattersi in annunci presenti in rete ai quali bisogna porre la massima attenzione se non si vuole cadere vittima di una truffa.

A raccomandare la massima attenzione è l’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” anche sulla base di quanto accaduto negli anni scorsi ed alle conseguenti richieste di assistenza pervenute da consumatori, purtroppo, truffati.

Navigando in rete, infatti, si trova di tutto anche annunci a prezzi estremamente convenienti di alloggi, che possono andare dallo chalet all’appartamento, immobili rigorosamente di lusso, in località invernali particolarmente ambite ed esclusive.

E, di fronte a tali annunci, il consumatore deve porre la massima attenzione, in quanto – fanno sapere dall’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” – come avvenuto in passato, anche nel periodo estivo con località, ovviamente, differenti, possono nascondersi delle truffe.

“Stando alle segnalazioni pervenute nel corso degli anni alla nostra Associazione – afferma l’avv. Emilio Graziuso, Presidente Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” – la casistica è ampia e variegata.

Si va, infatti, dal consumatore che dopo aver aderito all’annuncio ed avendo pagato l’importo richiesto si è trovato in un luogo nel quale non vi era alcun immobile o ancora il caso nel quale lo chalet esisteva ma era occupato dal legittimo proprietario che non era la persona che aveva pubblicizzato l’annuncio ed incassato i soldi dello sfortunato consumatore. Ancora vi sono stati casi in cui persone che neanche si conoscevano tra loro, provenienti da parti d’Italia differenti si sono trovati dinnanzi ad un immobile ed attendere la persona che avrebbe dovuto consegnare loro le chiavi dell’appartamento che, però, non è mai arrivata, nonostante il pagamento da parte di ciascun turista dell’acconto come richiesto on line”.

Bisogna prestare, quindi, la massima attenzione prima di aderire ad un annuncio di affitto di casa vacanza particolarmente vantaggioso.

Per questo motivo l’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” ha redatto un breve vademecum per offrire qualche indicazione di base ai consumatori in merito ad alcuni aspetti ai quali porre particolare attenzione.

VADEMECUM

1)per prendere in affitto una casa vacanza prediligere piattaforme ufficiali o rivolgersi ad agenzie viaggio o immobiliari;

2)anche se l’immobile dell’annuncio è di proprio gradimento non accontentarsi alle sole informazioni fornite dall’inserzionista ed andare alla ricerca in rete di recensioni e foto di altri turisti che hanno soggiornato in precedenza nell’immobile;

3)controllare su google maps l’esistenza dell’immobile e la corrispondenza delle foto almeno esternamente;

4)attraverso google lens cercare le foto pubblicizzate al fine di scoprire eventuali altri siti sui quali compaiono e capire se sono state illegalmente utilizzate nell’annuncio perché prese da altra inserzione effettuata da altro soggetto;

5)diffidare da annunci contenenti prezzi particolarmente bassi per località esclusive e/o particolarmente “gettonate”;

6)diffidare dall’inserzionista che una volta contattato comincia a mettere fretta e/o pressione per la conclusione rapida dell’affare e/o per il pagamento della caparra o dell’intero prezzo;

7)diffidare da chi richiede pagamenti su conti esteri o fuori da piattaforme ufficiali.