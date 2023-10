Oggi, venerdì 13 ottobre, sarà testato il nuovo sistema di allarme pubblico, presentato lo scorso martedì 10 ottobre, per la comunicazione diretta alla popolazione cittadina chiamato Alert System.

Il servizio attivato su tutto il territorio dal Comune di Fasano è gestito dalla Protezione civile comunale e offre un servizio di informazione telefonica utile per comunicare con la cittadinanza in tempo reale; un servizio operativo per la tutela dei cittadini, nonché un fondamentale ed efficace strumento per allertare la popolazione ed il personale di servizio in caso di eventi atmosferici eccezionali, incendi e situazioni quotidiane che possono creare disagi all’intero sistema di vita della città.

Oggi dalle ore 18:30 si svolgerà il primo test ufficiale sul territorio: sarà inviato a tutti i recapiti telefonici di telefonia fissa nonché ai dispositivi mobili di chi avrà già effettuato la registrazione, un messaggio test, ovvero il Messaggio ZERO, nel quale il sindaco Francesco Zaccaria, nell’esercizio delle sue funzioni di sindaco e responsabile locale di Protezione civile, espliciterà brevemente la funzionalità di tale applicazione.

