Oneri di urbanizzazione dovuti dai possessori di immobili siti all’interno di aree a suo tempo oggetto di varianti di recupero.

Ancora una volta vengo chiamato in causa per le opinioni espresse e le proposte fatte in qualità di Presidente del Gruppo del Partito Repubblicano nel corso della precedente consiliatura.

Intendo riferirmi alla nota inviata agli Organi di stampa dal Consigliere Comunale Francesco CANNALIRE con cui mi si accusa di aver proposto nella precedente esperienza amministrativa una generica riduzione degli oneri dovuti da quanti sono possessori di immobili localizzati all’interno di aree a suo tempo oggetto di varianti di recupero.

Per la seconda volta, quindi, sono costretto a venir meno al riserbo dovuto in ragione della carica di ricoperta, non consentendo a nessuno di paventare, anche solo larvatamente, un mio presunto disattendere gli impegni assunti in campagna elettorale.

Come già ebbi modo di chiarire allorché tale accusa mi fu formulata da un altro Consigliere Comunale non ho mai propagandato la possibilità di una riduzione tout court degli oneri dovuti da coloro i quali avevano legittimamente avanzato richiesta di condono dell’abuso edilizio commesso.

Gabriele Antonino

Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi