Brindisi, [11 Marzo 2026] – La BMS (Brindisi Multiservizi) è lieta di annunciare l’avvio della nuova disciplina olimpica cittadina: il Rinnovo Pass Estremo.
Al fine di testare i riflessi, la velocità e la resistenza allo stress dei cittadini brindisini, gli uffici dedicati al rilascio dei pass saranno aperti esclusivamente per due ore al mattino dalle 8.30 alle 10.30. Una finestra temporale talmente sottile che, se sbatti le palpebre troppo forte, rischi di trovare già la serranda abbassata.
Questa scelta strategica mira a trasformare una noiosa pratica burocratica in un evento d’élite. Solo chi possiede il dono dell’ubiquità, o la capacità di teletrasportarsi tra il lavoro e lo sportello in un nanosecondo, avrà l’onore di esporre il prezioso talloncino sul parabrezza.
Le regole del gioco:
1. Puntate la sveglia: Celerità indispensabile, basta non tergiversare con inutili colazioni a base di Caffè…Sigaretta e non aggiungiamo altro… scattanti operativi e stitici.
2. Niente spoiler sui prezzi: Come in ogni club esclusivo che si rispetti, delle tariffe non si parla. Si scopriranni solo al traguardo, come una sorpresa nell’uovo di Pasqua (ai primi in regalo “Lu pupu cull’ovu”).
Allenamento cardio: Si consiglia vivamente di iniziare a correre verso l’ufficio già dalle prime luci dell’alba per guadagnare una posizione in pole position. “La brevità è l’anima del piacere… “
3. Si auspica che per il perdurare della sosta a pagamento dalle 14.00 alle 16.00 nelle zone periferiche, si modifichi almeno la nomenclatura da “Zona Verde” a “Periferici Al Verde”
M.P.