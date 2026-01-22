Orgoglio per lo sport brindisino. Francesco Sergi, atleta della Nazionale Italiana Under 21, è stato convocato per il Campionato Europeo EKF in programma a Limassol, a Cipro, al termine di una stagione 2025 ricca di risultati e soddisfazioni.

Il giovane karateka è tesserato con la Metropolitan Karate Brindisi, con sede in via Bozzano 5, una realtà sportiva che ha avuto un ruolo decisivo nella sua crescita tecnica e agonistica.

La convocazione è il riconoscimento di un percorso costruito con impegno e continuità, seguito dallo staff tecnico guidato dal maestro Francesco Zonno, anch’egli membro dello staff della Nazionale, insieme a Samuel Stea e Danilo Spagnolo.

A rendere ancora più prestigiosa la chiamata azzurra è il palmarès europeo dell’atleta: Sergi è già Campione Europeo Juniores a squadre 2025 e Vice Campione Europeo a squadre 2024.

Ora lo sguardo è puntato su Limassol, dove Sergi Francesco rappresenterà Brindisi e l’Italia su uno dei palcoscenici più importanti del karate europeo. Un traguardo che conferma il valore dell’atleta e la qualità del movimento sportivo brindisino