Il Comune di Ostuni ha avviato ufficialmente il percorso di candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2029, dando seguito all’indirizzo approvato dalla Giunta comunale e alle successive procedure amministrative per la selezione del supporto tecnico e scientifico incaricato della redazione del dossier di candidatura e del Piano Strategico della Cultura.

A conclusione dell’avviso pubblico promosso dal Settore Cultura, Sport e Turismo, l’Amministrazione comunale ha individuato, tramite procedura comparativa, il team di professionisti che affiancherà il Comune nelle diverse fasi del percorso, dalla costruzione del concept di candidatura al coinvolgimento del territorio, fino alla presentazione del dossier ufficiale.

L’assessore al Turismo e alla Cultura, Niki Maffei, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti perché Sacco è una persona autorevole, che ha già partecipato e vinto progetti di Capitale della Cultura. Ha inoltre redatto dossier importantissimi, portando sempre una visione capace di andare oltre l’evento in sé. L’obiettivo è cercare di arrivare nella migliore posizione possibile. Abbiamo già avuto un primo incontro con Sacco e siamo consapevoli che c’è molto lavoro da fare: bisogna costruire una rete tra gli operatori, sviluppare azioni e programmi condivisi e coinvolgere il più possibile la comunità. Il valore di un Piano Strategico che affianca il dossier sta proprio in questo: individuare non solo iniziative ed eventi, ma anche spazi, utilizzi e risultati concreti che restino alla città. In molti casi, dopo l’anno della candidatura, non rimane nulla. Noi vogliamo che questo percorso lasci un’eredità reale alla comunità e ai giovani per gli anni a venire”.

Il professionista individuato, Pierluigi Sacco, vanta una consolidata esperienza a livello nazionale e internazionale nei processi di pianificazione culturale, nelle politiche culturali e nelle candidature a Capitali della Cultura, con un approccio orientato allo sviluppo di lungo periodo e all’impatto sociale dei progetti culturali.

Il percorso di candidatura di Ostuni a Capitale Italiana della Cultura 2029 si fonda su una visione che mette al centro la comunità, la partecipazione degli operatori culturali e creativi, e la costruzione di una strategia capace di produrre effetti duraturi sullo sviluppo culturale, sociale ed economico della città.