Il Comune di Ostuni ottiene un finanziamento regionale per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile “CER Città Bianca”, un progetto strategico che punta alla produzione e alla condivisione locale di energia da fonti rinnovabili, con benefici per cittadini, imprese e ambiente.

La Comunità Energetica Rinnovabile rappresenta un modello innovativo basato sulla produzione condivisa di energia pulita, sull’autoconsumo e sullo scambio locale, con significativi vantaggi economici e ambientali per tutti i partecipanti.

Il percorso avviato dall’Amministrazione comunale, con il supporto tecnico dell’AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, ha portato all’individuazione di siti comunali idonei all’installazione di impianti fotovoltaici e alla definizione di una prima configurazione della CER composta da 16 soggetti e 25 utenze, con una produzione stimata di circa 89.200 kWh annui.

“Esprimo grande soddisfazione per questo finanziamento – dichiara il Sindaco – che si inserisce in un più ampio percorso di reperimento di risorse grazie alle quali portiamo avanti scelte strategiche per la città. Con questo finanziamento Ostuni compie un ulteriore passo verso la sostenibilità ambientale e l’innovazione.”

“Puntare sull’energia autoprodotta, in questo momento storico, è quanto mai necessario – afferma l’Assessore all’Ambiente Fabrizio Monopoli -. Si tratta di un processo che, a livello nazionale, sarebbe potuto partire già da anni, contribuendo a ridurre la dipendenza energetica che oggi stiamo subendo. Come Amministrazione crediamo fortemente in questa iniziativa e la porteremo avanti con determinazione, coinvolgendo sempre più cittadini e realtà del territorio.”

La candidatura del Comune di Ostuni è stata approvata per un importo pari a € 83.265. Nei prossimi mesi prenderà avvio l’iter costitutivo della Comunità Energetica, con l’obiettivo di ampliare progressivamente la partecipazione e rafforzare il modello di energia condivisa sul territorio.