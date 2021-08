Torna, dopo un anno di stop a causa della pandemia, il Pizzica in Tour, il fortunato festival di Pizzica e Taranta promosso da Le Radici del Sud col Patrocinio del Comune di Ostuni, che ha abbracciato, in sei anni, le più belle piazze pugliesi, con numeri da copogiro.

Un festival dedicato alla Puglia, alle tradizioni, alla cultura e al divertimento. Dalle piazze, quest’anno, l’evento si terrà presso l’Arena Bianca di Ostuni, FORO BOARIO, il 12 Agosto, dalle 20:30. Una serata in cui la protagonista sarà la musica e il divertimento, sempre rispettando le norme anti coronavirus.

Per questo, per partecipare all’evento è necessario prenotarsi attraverso il sito ufficiale www.pizzicaintour.it. La manifestazione non ha alcun costo, é GRATIS, ma è necessaria la prenotazione per il posto a sedere. Vi ricordiamo inoltre che si accederà solo con GREEN PASS e/o con tampone negativo delle ultime 48 ore. Tutte le info sul nostro sito. Vai e prenota ORA il tuo posto sul sito

www.pizzicaintour.it