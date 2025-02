La provincia di Brindisi celebra un momento storico per il padel, con risultati straordinari nel TPRA Winter Cup della FITP. Il circolo Smash Torre si è laureato campione regionale nella categoria Gold Maschile, mentre la squadra femminile del Bellaria Brindisi ha conquistato il titolo di vicecampione regionale nella categoria Gold.

Il circolo Smash Torre della maestra Maci nelle finali regionali TPRA Winter ha dimostrato in campo una superiorità innegabile, culminata con la vittoria del titolo regionale. La squadra ha mostrato una combinazione di talento, fisicità e spirito di squadra, superando avversari di alto livello. Il capitan Scarciglia ha potuto schierare in campo il talento di Davide Coccioli, la tecnica di Alessandro Tedesco, la forza di Michele Valentini e la tenacia di Giuseppe Fanelli per blindare il titolo che darà la possibilità il 15 e 16 Marzo di disputare a Perugia (nel circolo dei campioni del mondo Materazzi e Barzagli) le finali nazionali.

Le ragazze del Bellaria Brindisi hanno brillato nel torneo, raggiungendo la finale regionale. Le Bellariane hanno mostrando una determinazione fantastica, scaturita da un affiatamento straordinario del gruppo. Nonostante la presenza di giocatrici e team autorevoli, le ragazze di capitan Orgiani hanno, con il sorriso vinto tutto, cedendo solo al set di spareggio con le fortissime ragazze del circolo di Castrignano (già vice campionesse italiane) le vice campionesse regionali hanno raggiunto questo traguardo grazie al talento di Greta Giovine e Marzia Buzzi la instancabile Veronica Milo e l’eclettica Azzurra Di Mida ma soprattutto grazie al resto della squadra ( Diana Miraglia, Anna Motolese, Cristiana Pennetta e di capitan Orgiani ) schierata in trincea per supportare le compagne.

La Soddisfazione del Coordinatore Provinciale Sportelli

Alessandro Sportelli, coordinatore provinciale, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: “Questi successi sono il frutto della passione dei nostri atleti e dei circoli che supportano tutte le attività. Il padel a Brindisi sta vivendo un momento di crescita straordinaria grazie alla continua crescita del movimento e sul super poter che ha il padel, l’amicizia, aggregazione e sport, e questi risultati ne sono la prova.”

Capitano Scarciglia (Smash Torre): “Siamo orgogliosi di aver portato a casa questo titolo. È il risultato di un impegno costante e di una grande coesione di squadra. Dedichiamo questa vittoria a tutti i nostri sostenitori.”

Capitana Orgiani (Bellaria Brindisi): “Essere vice campionesse regionali è un traguardo importante per noi. Abbiamo dato il massimo in ogni partita, e siamo felici di aver rappresentato al meglio il nostro circolo e la nostra città.”

Il Futuro del Padel a Brindisi

Questi successi nella TPRA Winter Cup della FITP non solo celebrano i trionfi attuali, ma promettono anche un futuro brillante per il padel nella provincia di Brindisi. L’entusiasmo e la passione per questo sport continuano a crescere, alimentando la speranza di ulteriori successi a livello regionale e nazionale.

Inoltre, è importante sottolineare che il padel a Brindisi sta ricevendo sempre più attenzione, con un numero crescente di giocatori e appassionati. Questo sport sta diventando un punto di riferimento per l’attività sportiva nella provincia, offrendo opportunità di divertimento, competizione e socializzazione.