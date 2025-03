Parte con il piede giusto il Bellaria Padel Brindisi che nella prima giornata del campionato di serie B femminile supera il Padel Fastweb Perugia con un secco 3-0. Una importante vittoria ottenuta in trasferta al cospetto di una squadra piena di talento e con un mix di esperienza e gioventù.

Nel primo incontro il Bellaria ha schierato la coppia Zanchetta/Coppola che hanno aggredito subito la partita portando a casa il match con un perentorio 6-1, 6-3.

Nel secondo match il maestro Salart ha schierato la coppia Meccico/Cascella che dopo un facile 6-2 hanno subito il ritorno delle padrone di casa con la sempreverde argentina Brito che ha alzato il suo livello di gioco e vinto il set per 6-4. Nell’ultimo parziale le brindisine hanno cambiato strategia e si sono assicurate con un 6-4 la vittoria della partita.

Nell’ultima partita di giornata capitan Cascella ha fatto coppia con Erika Zanchetta vincendo anche il terzo punto con il punteggio di 6-0, 7-5.

Ottima la prova delle ragazze del Bellaria che hanno giocato con il piglio giusto e portato a casa due punti fondamentali per il prosieguo del campionato. Si è già notato un ottimo feeling di squadra ed ancora non sono state schierate tutte le giocatrici che fanno parte del roster.

Nell’altra partita dello stesso girone il TC Cagliari ha avuto la meglio sul Country Club di Castenaso (BO) per 2-1 e nel prossimo turno affronterà proprio il Bellaria Brindisi per una sfida che vale il primato nel girone.

L’appuntamento per appassionati e tifosi è fissato per domenica 16 marzo alle ore 10.30 presso il Centro Padel Bellaria di via Appia a Brindisi per una sfida che si preannuncia competitiva sia dal punto di vista tecnico che per l’importanza della posta in palio.

Ufficio Comunicazione Bellaria Padel Brindisi