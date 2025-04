“Quello che sta avvenendo in questi giorni con i rincari dei voli per il Sud è uno scandalo: 619 euro per volare da Milano a Brindisi a Pasqua. Non stiamo parlando di voli intercontinentali, ma di un tragitto fondamentale per milioni di cittadini del Sud Italia. Un prezzo esorbitante che dimostra ancora una volta quanto il Sud venga penalizzato dalle politiche di trasporto del governo”. Lo dichiara l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano. “È inaccettabile che, in occasione delle festività, i cittadini del Sud siano costretti a pagare cifre folli per tornare a casa. Studenti, lavoratori e famiglie vengono – sottolinea – abbandonati dalle promesse del Ministro Salvini, che continua a non affrontare il problema, e dal silenzio dei parlamentari pugliesi di maggioranza”. “Dove sono le soluzioni promesse per garantire tariffe eque? Dove sono i controlli per evitare queste speculazioni? Dove sono le misure concrete per migliorare la mobilità?”. “Il governo Meloni parla di unità nazionale, ma continua a dimenticare i diritti dei cittadini del Mezzogiorno. Intanto, spostarsi in Italia è diventato un lusso per pochi. Noi del Movimento 5 Stelle – conclude Valentina Palmisano – continueremo a denunciare questa situazione e a chiedere interventi urgenti”.

