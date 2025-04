Su iniziativa dell’Assessore con delega ai cimiteri Cosimo Elmo, fino a giugno 2025, nei fine settimana, nel Cimitero di Brindisi sarà attivo un servizio di trasporto interno per chi ha difficoltà a deambulare. Sarà effettuato dalla ditta Rialbus One e non comporterà alcun costo per coloro che vorranno usufruire di questa opportunità.

Per eseguire questo servizio saranno utilizzate, come nel precedente periodo di sperimentazione, delle navette elettriche.

“Abbiamo voluto mettere in pratica un gesto di attenzione nei confronti degli anziani e, più in generale, di coloro che presentano delle fragilità – afferma l’Assessore Elmo – In questo modo sarà più agevole raggiungere le tombe dei propri cari. Al momento il servizio sarà effettuato nelle giornate di sabato e di domenica, ma non escludiamo di renderlo permanente”.