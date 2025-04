Domenica 20 e lunedì 21 aprile, porte aperte del Castello Alfonsino – Forte a Mare, della Collezione Archeologica Faldetta e del Castello Dentice di Frasso di Carovigno, siti di interesse culturale gestiti dall’Associazione Le Colonne, con turni di visita mattutini e pomeridiani.

Il Castello Alfonsino – Forte a Mare è situato sull’isola di Sant’Andrea, all’imboccatura del porto e rappresenta uno dei baluardi di difesa della Città di Brindisi. Costruito per volere di Ferdinando di Aragona nel 1481, la rocca originaria fu ampliata durante il regno di Filippo II con la costruzione del Forte a Mare, che ospitava gli alloggiamenti per le truppe e ampi depositi.

Per gli amanti dell’archeologia, sul lungomare Regina Margherita di Brindisi, di fianco alla scalinata “Virgilio”, la Collezione Archeologica Faldetta, custodita all’interno della Palazzina del Belvedere, con i suoi 363 reperti, essenzialmente pugliesi, permette di scoprire gli usi e costumi degli antichi greci, messapi e romani. Tra esemplari di ceramica micenea, corinzia, attica a figure nere, italiota a figure rosse, in stile di Gnathia e di origine messapica, spiccano per importanza storica, la giara a staffa del 1300 a.C. e il cratere a campana di produzione protoapula del IV secolo a.C.

Chi vuole spostarsi in provincia, a Carovigno, a pochi chilometri da Brindisi, potrà ammirare le bellissime sale del Castello Dentice di Frasso, un maniero nato per la difesa del paese, la cui presenza è attestata da documenti del 1162 e successivamente ampliato, fino a diventare una elegante dimora nobiliare, che nel corso del ‘900, grazie ai Conti Alfredo Dentice di Frasso ed Elisabetta Shlippenbach, ha raggiunto altissime vette di innovazione e cultura.