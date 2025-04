Domani, sabato 12 aprile, anche la provincia di Brindisi sarà protagonista della mobilitazione regionale del PD Puglia per promuovere la partecipazione al referendum dell’8 e 9 giugno. I democratici brindisini saranno presenti con banchetti informativi a Carovigno, Erchie, Latiano e San Donaci per spiegare ai cittadini le ragioni per votare 5 SÌ.

«Domani prenderemo parte alla mobilitazione organizzata dal PD Puglia in vista del referendum dell’8 e 9 giugno – dichiara Francesco Rogoli, segretario provinciale del PD Brindisi –. Abbiamo organizzato quattro presìdi sul territorio provinciale e parteciperemo all’iniziativa provinciale promossa dal comitato per i referendum, cui abbiamo aderito, che si terrà a Brindisi in piazza Vittoria. Saremo presenti per dire SÌ a battaglie di civiltà, sul lavoro e sulla cittadinanza.

Il voto è la nostra rivolta: un gesto di impegno civile per dire basta ai licenziamenti illegittimi, per garantire più diritti ai lavoratori delle piccole imprese, combattere la precarietà, tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro e dimezzare il tempo necessario per ottenere la cittadinanza da 10 a 5 anni. Sabato saremo nelle piazze per parlare con i cittadini e invitarli a scegliere un’Italia più giusta, più sicura, più dignitosa.»

Ecco dove saranno presenti i banchetti sabato 12 aprile:

Carovigno – Corso Vittorio Emanuele, ore 17:00

Erchie – Zona Mercatale, ore 8:00–10:30

Latiano – Piazza Umberto I, n. 31, ore 17:30

San Donaci – Via Cellino 14, ore 17:00

Invitiamo tutte e tutti a partecipare, a informarsi e a prendere parte attiva a questo momento fondamentale per la nostra democrazia.

Votiamo SÌ per cambiare l’Italia.

Maggiori dettagli su tutti i banchetti in Puglia su pdpuglia.org/banchetti