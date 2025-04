L’intervento per la realizzazione dei parcheggi di scambio in via Torpisana fa parte di un ambizioso programma della passata amministrazione di centrosinistra finanziato con fondi Pnrr al fine di rivoluzionare la mobilità cittadina dal centro città sino a zona Materdomini.

Gli obiettivi principali erano quelli di potenziare la sicurezza della circolazione con la zona 30 e percorsi ciclopedonali nonché di dotare la città di un’infrastruttura vitale per il centro come un mega parcheggio di scambio. Tutto questo sarà possibile grazie al lavoro sinergico, coordinato efficacemente dall’allora vicesindaco Tiziana Brigante, tra gli uffici tecnici dei settori lavori pubblici, trasporti e mobilità e urbanistica.

Ci auguriamo che altri importanti progetti pensati e finanziati dalla scorsa amministrazione di centrosinistra possano trovare lo slancio necessario alla loro definizione. Siamo preoccupanti infatti dall’immobilismo sullo sviluppo progettuale delle opere del Contratto Istituzionale di Sviluppo, la maggior parte delle quali orientate a migliorare la costa e di cui non abbiamo notizie, e i ritardi accumulati per il Pinqua per la realizzazione di un polo universitario nel cuore di Brindisi.

Alla luce della imponente dotazione progettuale e finanziaria del Comune di Brindisi ereditata dalla scorsa amministrazione di centrosinistra, è innegabile che l’impegno e la lungimiranza politica alla fine diano sempre i frutti sperati.

Partito Democratico di Brindisi