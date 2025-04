Il Teatro Kopó di Brindisi chiude la stagione teatrale con un evento imperdibile: “Perle ai porci!”, il nuovo monologo satirico di e con Paolo Faroni, in scena sabato 12 e domenica 13 aprile 2025.

Dopo il successo raccolto in tutta Italia, lo spettacolo arriva anche a Brindisi, portando in scena un’ora di satira tagliente, intelligente e spiazzante, che fa ridere e riflettere al tempo stesso. Un’occasione unica per salutare il pubblico prima della pausa estiva con uno spettacolo che è già stato definito “una vera e propria rinascita del cabaret teatrale”.

Prodotto dalla compagnia Blusclint – nata dall’incontro tra Paolo Faroni e Massimo Canepa – e realizzato in collaborazione con il Centro Teatrale Umbro – Progetto CURA, “Perle ai porci!” è un mosaico di pezzi autoconclusivi che spaziano da politica a religione, da costume a autobiografia, con un unico filo conduttore: la satira.

Faroni si interroga – e ci interroga – su cosa significhi oggi “essere comici”, in un mondo dominato dalla comicità semplificata dei media digitali. Il risultato è un mix irresistibile di acume, ironia e profondità, capace di intrattenere senza rinunciare a lasciare il segno.

Una vera perla… per veri porci.

📍 Teatro Kopó Brindisi – Via Sant’Angelo 67 – Tel. 0831 260169 –

Whatsapp 375 5311802

🎭 Sabato 12 Aprile 2025, ore 20.00 | Domenica 13 Aprile 2025, ore 18.00

(Ingresso 15€ – ricorda che il teatro offre un piccolo aperitivo prima dello spettacolo il sabato e dopo lo spettacolo la domenica)

🎟 Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro e online su

www.brindisi.teatrokopo.it