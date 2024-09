L’imprenditore brindisino Pietro Guadalupi, nel corso dell’assemblea nazionale dei rappresentanti delle federazioni regionali e delle associazioni territoriali svoltasi a Roma, è stato eletto Vice Presidente nazionale delle “imprese del verde” di Confartigianato.

Il ruolo di Presidente nazionale è stato attribuito a Giancarlo Mannini (Toscana), mentre Guadalupi svolgerà le mansioni di Vice Presidente insieme a Marco Nigro (Lombardia).

“Ringrazio chi ha riposto fiducia nei miei confronti – ha dichiarato Pietro Guadalupi al termine dell’assemblea – e sono certo che, grazie a Confartigianato, le imprese del verde avranno una ‘casa’ in cui discutere problematiche che interessano tutta la categoria e che spesso richiedono prese di posizione per modifiche o integrazioni legislative attraverso una interlocuzione diretta con il Governo. Sento fino in fondo, poi, il peso della rappresentanza di tutto il sud Italia all’interno di questo organismo della Confartigianato ed anche per questo non farò mancare il mio impegno”.