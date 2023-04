Il circolo Newsport ospiterà la seconda tappa del torneo per sole donne che unisce sport, divertimento e solidarietà

Seconda tappa a Brindisi per il Pink Padel League, il torneo per sole donne che unisce sport, divertimento e solidarietà. L’evento si svolgerà il prossimo 30 aprile al circolo Newsport e sarà anche l’occasione per destinare parte del ricavato in beneficenza, in favore di un ente impegnato nel sociale.

Così come per la prima tappa che si è tenuta a Lecce lo scorso 2 aprile al Matchpoint, sono previste due categorie, Gold e Silver, in base al livello di gioco.

Al termine della giornata di incontri disputati a Lecce, per la categoria Golden, si sono imposte Carla Santini e Stefania Santini. Al secondo posto Donatella Di Bello e Federica Basile. Per la categoria Silver, primo posto per Antonella Greco e Vanessa Petrachi, secondo posto per Silvia Biancucci e Vincenza Raganato.

Per la seconda edizione del Pink Padel League sono previste complessivamente cinque tappe più la finale: oltre Brindisi e Lecce, il torneo si svolgerà a Monopoli, Fasano e Taranto sino alla fine di giugno. Il premio finale è una clinic in Spagna.

L’evento è organizzato dal brindisino Francesco Giorgino, già ideatore della Salento Padel Cup, con il supporto di Chiara Vetrugno per la tappa a Lecce, Rosaria Arganese per Brindisi, Mariella Santini per Taranto, Giulia Los Cobos per Fasano e Daniela Dragone per Monopoli.

Nella fase a gironi le coppie giocheranno all’italiana (tutte affronteranno tutte) con incontri su un singolo set a 6. Per i quarti, le semifinali e le finali, gli incontri si disputeranno con match su due set a 4.

Per avere informazioni sulla tappa a Brindisi e per le iscrizioni, è possibile telefonare ai numeri 335/5868128 e 348/0419237.