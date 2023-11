30mila euro di ammenda per la società SS Brindisi FC Srl e due mesi di inibizione per Mariachiara Rispoli, moglie di Daniele Arigliano, nonché amministratore unico della società.

Sono le condanne emesse ieri dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale lo scorso 20 ottobre.

La multa sarebbe dovuta al ritardo nella presentazione, in sede di iscrizione, della comunicazione e della relativa documentazione inerente lo stadio alternativo.

Attraverso una nota stampa la società ha cosi voluto dare la propria versione:

“la sanzione è stata comminata per un ritardo nella trasmissione della documentazione che esula da ogni responsabilità del club;

prova ne è il riconoscimento delle attenuanti, che hanno fatto sì che la sanzione fosse minore rispetto alla richiesta della Procura Federale.

La SS Brindisi FC ha adempiuto ad ogni proprio onere, nonostante il pochissimo tempo a disposizione rispetto alle altre compagini a causa dello spareggio giocato che ci ha privato di una settimana di lavoro nonché la difficoltà di trovare la disponibilità provvisoria di uno stadio, in attesa del completamento del Fanuzzi.

Purtroppo la lacuna normativa non ha concesso la possibilità di un’assoluzione, ma con la sentenza, contro quale il club ricorrerà in appello, il Tribunale Federale Nazionale ha, evidentemente, riconosciuto la buona fede della nostra società.

Ogni altra e diversa valutazione è frutto di speculazione su chi, in questo difficile momento sportivo, vuole il male del Brindisi e non il suo bene”.

In mattinata erano state comunicate le dimissioni del Direttore Generale del Settore Giovanile, Alfredo Piarulli e del coordinatore dell’area scouting, Marco Cristantielli.

Contestualmente si è annunciato che tale ruolo è stato affidato a Luigi Vergallo.