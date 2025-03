Nell’ambito del Pnes, Programma nazionale Equità nella salute 2021-2027 Contrastare la povertà sanitaria, la Asl Brindisi ha bandito due avvisi pubblici per il conferimento di incarichi di natura libero professionale. Il primo, con scadenza il 14 marzo, riguarda un farmacista, il secondo, che scadrà il 10 marzo, due mediatori linguistico-culturali, un igienista dentale e due autisti. I bandi sono stati predisposti dall’Area del Personale, diretta da Caterina Diodicibus, e dall’Unità operativa Assunzioni e concorsi, diretta da Luigi Spina, con l’istruttoria del collaboratore amministrativo Maria Longo.

Il Pnes ha l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari e renderne più equo l’accesso in sette regioni del Paese – tra cui la Puglia – che hanno maggiori difficoltà a erogare le prestazioni di assistenza sanitaria. La finalità è quella di sviluppare un’azione di sistema, in coerenza con i contenuti dell’Agenda 2030 e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

Il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio sottolinea l’importanza dell’area di intervento Contrastare la povertà sanitaria “che ha l’obiettivo di favorire l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari per le persone vulnerabili dal punto di vista socio-economico, attraverso la sanità pubblica di prossimità, l’inclusione attiva, l’integrazione sociosanitaria e di comunità”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI