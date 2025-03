Domenica 16 marzo, al Palasport di Noicattaro , si è svolta la prima Tappa del GPG Kumite ( combattimento a contatto controllato) targato Fijlkam, gara agonistica per le categorie Under 12 e Under 14.

La Metropolitan Karate Brindisi ha partecipato alla competizione, con 5 dei sui piccoli agonisti, ottenendo risultati di rilievo.

Nella categoria Und12 -37kg, Tonietti Andrea conquista il gradino più alto del podio mettendo in fila ben 13 concorrenti; anche nella -42 kg Fiorella Marco conquista una splendida medaglia d’oro vincendo 4 incontri col risultato di 7-1, 5-4, 7-5 e 3-1; e un altro oro arriva nella categoria Und14 -50kg con Spinelli Teodoro in una categoria che contava 15 partecipanti; a completare il Poker ci pensa Tedesco Alice nella -47kg, che dopo aver superato tre incontri col risultato di 8-0, 7-1 e 4-0, cede di misura in finale conquistando un ottima medaglia d’Argento.Discreta anche la prova di Simmini Thomas che si accontenta di un settimo posto nella -42kg.

Ennesima prestazione positiva per il team Metropolitan Karate Brindisi dei Tecnici Federali Zonno Francesco, Spagnolo Danilo e Stea Samuel che forgiano i loro campioni nella Palestra “New Phisiodinamic” al rione Bozzano a Brindisi.