Lunedì 24 febbraio alle 12.00 il cantante Al Bano Carrisi incontrerà gli studenti iscritti ai corsi delle professioni sanitarie di Infermieristica e Fisioterapia del Polo Universitario della Asl Brindisi in Piazza Di Summa.

Per i giovanissimi sarà occasione di conoscere da vicino la storia di un famoso personaggio del nostro territorio che da un piccolo comune di provincia, Cellino San Marco, è diventato poi noto in tutto il mondo con la sua musica. Un momento di riflessione e stimolo per chi sta costruendo il proprio futuro lavorativo.

L’incontro si terrà nell’Aula Magna del Polo Universitario. Il dialogo tra Al Bano e gli studenti sarà moderato dal giornalista Antonio Celeste.

Insieme agli studenti del Polo parteciperanno anche il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli, la responsabile di sede Sandra Fersini, dirigente dell’Ufficio Formazione aziendale e universitaria, e le coordinatrici dei corsi.

