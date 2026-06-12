In libreria la nuova opera editoriale “Storie Screanzate” (HOBOS Edizioni). Alla sua terza raccolta di racconti in due anni, Pompeo Molfetta, medico di medicina generale dalle multiforme passioni – oltre che di scrittura, si occupa di pittura, scultura, teatro, storia e musica, e ha rivestito importanti cariche pubbliche – ci regala otto storie screanzate di nome, ma incantevoli di fatto. Screanzate perché propongono un universo umano per lo più gretto, meschino, mediocre, non di rado violento e comunque quasi mai virtuoso. Incantevoli perché l’esuberanza narrativa dell’autore (è fondato il sospetto che se la sia spassata un mondo nell’intessere queste novelle) si avvale di una scrittura originale, brillante, dal ritmo incalzante, sostenuta da una felice vena ironica che conferisce una bella leggerezza anche alle vicende più turpi, nonché da una grande abilità nel costruire trame complicate, ma sempre ben congegnate, che tengono avvinto il lettore fino all’ultimo rigo. Con sguardo curioso, acuto, attento alle più sottili sfumature dell’animo umano. Pompeo Molfetta osserva e ci restituisce senza mai censurare, etichettare o deplorare, una realtà non sempre gradevole, ma resa piacevole e persino divertente dalla sua fantasia e dal suo estro. “Storie Screanzate” (HOBOS Edizioni) di Pompeo Molfetta sarà presentato sabato 13 giugno alle 18.30 presso l’atrio del Castello di Mesagne. La presentazione del volume sarà moderata da Carla Graduata, Presidente A.N.P.I. di Mesagne. Dialogheranno con l’autore Michele Bombacigno (Editor) che ha curato la prefazione e Giovanni Galeone, Presidente dell’Ass.ne Cultura Giuseppe Di Vittorio di Mesagne.

Note biografiche:

Pompeo Molfetta vive e lavora a Mesagne, dove esercita l’attività di medicina generale e dove ha svolto funzioni politiche a diversi livelli fino a rivestire la carica di sindaco. Ha pubblicato i saggi “Il Recupero del Centro Storico – Storia di una vicenda urbanistica, sociale e culturale” (1989), e “Correva l’anno – Storia politica di Mesagne alla fine del secolo scorso” (2019), e le raccolte di racconti “Piccole storie ignobili” (2024), e “Altre piccole storie ignobili” (2025). E’ anche autore di testi teatrali sperimentali. Oltre alla scrittura, coltiva la passione per la pittura, la scultura, il teatro e la musica.

MARCO GRECO